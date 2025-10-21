Der Ärger über einen Falschparker hat einem Anwohner aus Bitterfeld einen Anzeige wegen Sachbeschädigung eingebracht.

Ärger über Falschparker in Bitterfeld - Mann hinterlässt ein rotes „Zeichen seines Unmutes“

Bitterfeld/MZ. - Der Ärger über einen Falschparker hat einem Anwohner aus Bitterfeld eine Anzeige wegen Sachbeschädigung eingebracht.

Der Mann hatte am Montag, 20. Oktober, gegen 14 Uhr in der Moltkestraße mit einem roten Farbstift „deutliche Zeichen seines Unmutes“ an den Scheiben eines Chevrolet hinterlassen, so die Polizei Anhalt-Bitterfeld in einer Meldung.

Als der 35 Jahre alte betroffene Autofahrer dies bemerkte, wollte er den Mann zur Rede stellen. Erst als die Polizei jedoch hinzugezogen wurde, räumte dieser die Tat ein. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Beamten auf etwa 50 Euro.