Ärger am Silbersee in Wolfen - Anwohner kritisieren anhaltenden Gestank und Info-Politik

Bei der Ansicht der Grube Johannes aus dem Jahr 2012 kann man sehr gut erkennen, wie nah die Häuser von Wachtendorf am See stehen. Am oberen Bildrand ist der kleine Abschnitt der Grube zu erkennen, der inzwischen begrünt ist. Am linken Teil der Grube wird derzeit das Füllmaterial abgelagert.

Fotos: Michael Maul