Sandersdorf/Zörbig/MZ. - Wer am Mittwoch in der Apotheke ein Rezept einlösen möchte, steht dann mit großer Wahrscheinlichkeit vor verschlossener Tür. Die Apotheker streiken. „Ich hoffe, dass die Beteiligung in Anhalt-Bitterfeld wieder sehr groß sein wird; nur so können wir die Bevölkerung auf unsere Lage aufmerksam machen“, erklärt Norbert Hoffmann. Der Apotheker in Köthen ist Anhalt-Bitterfelds Regionalsprecher des Landesapothekerverbandes Sachsen-Anhalt (LAV).