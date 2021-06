AOK warnt vor betrügerischen Anrufen zum Thema Pflegeversicherung

Bitterfeld - Die AOK warnt vor Betrügern, die unter falschen Angaben am Telefon von Versicherten sensible Daten erfahren wollen. „In den letzten Wochen häufen sich bei uns die Hinweise zu solchen verdächtigen Telefonaten. Das passiert mittlerweile täglich und über alle Landkreise hinweg“, sagt Anna Mahler, Pressesprecherin der AOK Sachsen-Anhalt. Die Betrüger würden sich als Mitarbeiter der AOK oder einer anderen Institution ausgeben.

Betroffene berichten, dass der Anruf wie eine Bandansage klingt und die männliche oder auch weibliche Stimme einen ausländischen Akzent habe. Auffällig ist, dass es dabei sehr häufig um das Thema Pflegeversicherung geht. „Die Betrüger spielen bewusst mit der Angst unserer Versicherten und behaupten, es würde kein Versicherungsschutz bestehen oder etwas mit dem Pflegegrad oder den Pflegehilfsmitteln nicht stimmen“, macht Mahler deutlich. Meist laufe es darauf hinaus, dass ein Zusatzpaket gekauft werden soll. Die Betrüger versuchten so, an Geld, Kontodaten oder andere sensible Daten zu gelangen.

Die AOK rät allen Betroffenen, das Gespräch sofort zu beenden. „Immer, wenn sensible Daten wie etwa die Bankverbindung erfragt werden, sollten Sie skeptisch werden. So etwas erfragen unsere Mitarbeiter nicht am Telefon und sie stehen auch nicht unangemeldet vor der Haustür und verlangen Geld.“ Die AOK bittet Betroffene, Betrugsversuche der Kasse mitzuteilen und auch Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Wenn Mitarbeitende der AOK Sachsen-Anhalt anrufen, lautet die Nummer in der Regel 0800/2265726 oder beginnt mit der 0391/2878. Nur manche Mitarbeitende, zum Beispiel im Außendienst, melden sich auch per Handynummer.