Zum wohl letzten Weihnachtsbaumverbrennen im Altkreis Bitterfeld kamen am Wochenende hunderte Gäste zum Vereinsgelände des Anglervereins in Sandersdorf. Helfer haben alles bestens vorbereitet und dennoch viel zu tun.

Sandersdorf/MZ. - Jens Hohmann ist sich sicher: „Solch einen Andrang wie heute hatten wir noch nie.“ Der Sandersdorfer steht an diesem Samstagabend mit Sven Wiedenhaupt am Grillstand, wendet Bouletten und Würstchen und versorgt die Gäste mit Bismarck- und Lachsbrötchen. Die Besucher in der Schlange warten geduldig. Man kennt sich, begrüßt sich, redet, lacht und feixt.