Die Aral Tankstelle in Brehna hat ihr Angebot um ein Frischesortiment erweitert. Mit einem bewährten Partner. Zielgruppe sind nicht nur Autofahrer.

An der Aral-Tankstelle gibt es jetzt auch frische Snacks - Brehna hat ab sofort ein „Rewe To Go“

Neu bei Aral in Brehna, eine Auswahl von "Rewe To-Go" für Kunden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Brehna/MZ/TS. - Die Aral Tankstelle in Brehna hat ihr Angebot um ein Frischesortiment von Rewe To Go erweitert.