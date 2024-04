Die Ampelanlage am Bitterfelder Kreuzeck ist mehrfach plötzlich ausgeschaltet. Doch woran das liegt, ist unklar. Was die Untersuchung der Wartungsfirma nun ergeben hat.

Ampeln am Kreuzeck in Bitterfeld geben Rätsel auf - Schalten sie sich allein ab und an?

Bitterfeld/MZ. - Die Ampelanlage an der Kreuzung Kreuzeck in Bitterfeld spielt offenbar verrückt. So waren dort am Mittwochvormittag zahlreiche Autofahrer und Fußgänger überrascht, weil die Ampeln an diesem wichtigen Verkehrsknoten der B 100/183 außer Betrieb waren. Doch das geschah offenbar grundlos.