Auf der B 184 zwischen Bobbau und Dessau hat es am Sonnabend erneut einen schweren Unfall gegeben. Zwei Personen wurden verletzt. Die Bundesstraße war zwei Stunden gesperrt.

Raguhn/MZ. - Auf der B 184 zwischen Bobbau und Dessau hat es am Sonnabend, 30. November, erneut einen schweren Unfall gegeben. Dieser ereignete sich gegen 8 Uhr an der Ampelkreuzung der Bundesstraße auf Höhe der L 140 am Abzweig Raguhn.

Eine 32-jährige Audi-Fahrerin war auf der L 140 unterwegs und wollte die Kreuzung in Richtung Raguhn überqueren. Aufgrund der tiefstehenden Sonne wurde sie nach eigenen Angaben geblendet und übersah deshalb den vorfahrtsberechtigten 79-jährigen Fahrer eines Dacia, der die B 184 in Richtung Dessau befuhr. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Ampel außer Betrieb.

Bei der Kollision erlitten beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen und mussten medizinisch versorgt werden. Die beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Ölwehr hinzugerufen.

Während der Unfallaufnahme blieb die Bundesstraße für etwa zwei Stunden halbseitig gesperrt. Der entstandene Gesamtschaden wurde von der Polizei auf etwa 14.000 Euro geschätzt.