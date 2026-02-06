weather nebel
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Bürgermeisterwahl: Am Sonntag haben Zörbiger die Wahl

Bürgermeisterwahl Am Sonntag haben Zörbiger die Wahl

Es gibt nur einen Kandidaten. Dennoch ist und bleibt der Gang zur Urne ein Wichtiger. Auch per Brief kann bis zum Schluss gewählt werden - unter einer Bedingung.

Von Benjamin Telm 06.02.2026, 10:04
Auch ohne Konkurrenz macht Egert Werbung für die Wahl.
Auch ohne Konkurrenz macht Egert Werbung für die Wahl. (Foto: Jan Wätzold)

Zörbig/MZ. - Wer die nächsten sieben Jahre das Amt des Zörbiger Oberbürgermeisters bekleiden wird, ist quasi schon in Stein gemeißelt. Denn neben Matthias Egert (CDU) hat sich niemand sonst zur Wahl aufstellen lassen. Dennoch ist und bleibt der Gang zur Urne ein wichtiger Akt. Zu diesem haben Zörbigs Bürger am Sonntag von 8 bis 18 Uhr in ihrem jeweiligen Wahlbezirk die Möglichkeit.