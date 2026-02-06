Es gibt nur einen Kandidaten. Dennoch ist und bleibt der Gang zur Urne ein Wichtiger. Auch per Brief kann bis zum Schluss gewählt werden - unter einer Bedingung.

Auch ohne Konkurrenz macht Egert Werbung für die Wahl.

Zörbig/MZ. - Wer die nächsten sieben Jahre das Amt des Zörbiger Oberbürgermeisters bekleiden wird, ist quasi schon in Stein gemeißelt. Denn neben Matthias Egert (CDU) hat sich niemand sonst zur Wahl aufstellen lassen. Dennoch ist und bleibt der Gang zur Urne ein wichtiger Akt. Zu diesem haben Zörbigs Bürger am Sonntag von 8 bis 18 Uhr in ihrem jeweiligen Wahlbezirk die Möglichkeit.