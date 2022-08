Am 13. und 14. August 2002 war Land unter in Jeßnitz und Raguhn - Leute per Boot gerettet

In Jeßnitz werden Bewohner von Hilfskräften mit Booten aus ihren Häusern gerettet - hier in der Straße Am Anger.

Jeßnitz/Raguhn/MZ - Die Jahrhundertflut 2002 erreicht nun auch den Landkreis Bitterfeld. Nachdem die Wassermassen in Sachsen schon erhebliche Schäden angerichtet haben, bereiten sich die Verantwortlichen hier ebenso seit Tagen auf das Hochwasser vor. Der Pegel der Mulde erreicht am 13. August 2002 um 18 Uhr bei Bad Düben eine Höhe von knapp acht Metern - mit weiter steigender Tendenz. Der Krisenstab des Landkreises rechnet damit, dass die Flutwelle in der kommenden Nacht in der Region eintreffen wird.