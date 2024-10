Marco Tennert, Inhaber des Irene Fahrradhauses in Bitterfeld, hat in einem Büchlein viele interessante Fakten zur Geschichte des Zweirads in der Region zusammengetragen.

Bitterfeld/MZ. - Das Fahrrad, das ab den 1870er Jahren industriell zuerst in Großbritannien und später auch auf dem Kontinent gefertigt wurde, setzte sich genau zu der Zeit durch, als die Industrialisierung Fahrt aufnahm. Auch in der Region: Die Fahrradgeschichte in Bitterfeld ist eng mit dem Chemiepark und dem Bedarf an Transportmitteln für die Arbeiter verbunden. Da es keine öffentlichen Verkehrsmittel wie Straßenbahnen gab, war der Drahtesel das wichtigste Verkehrsmittel für die Arbeiter, die zum Chemiekomplex gelangen mussten. Dieser Bedarf führte zu einem regelrechten Fahrrad-Boom in Bitterfeld.