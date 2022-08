Als 2002 die Flut im Altkreis Bitterfeld wich, begann für viele Bewohner die Rückkehr ins Ungewisse

Was kann bleiben, was ist unbrauchbar? Die Fragen bewegten auch in Raguhn, wo sich schnell Unmengen von Müll auf den Straßen sammelten.

Bitterfeld/MZ - Wasser, soweit das Auge reicht. Der Wahrnehmung ist kein Einzelfall. Seit einer Woche ist der halbe Altkreis Bitterfeld eine Seenlandschaft. An der Goitzsche arbeiten 400 Bundeswehrsoldaten und 1.500 freiwillige Helfer am Wunder. Der Sandsackwall soll die Bitterfelder Innenstadt vor der Überflutung retten. Hoffnung macht sich breit. Der Goitzschepegel stagniert bei 78,49 Meter - obwohl nach wie vor Muldewasser über die Deichbruchstelle zwischen Pouch und Löbnitz in das Tagebaurestloch schießt. Am Pegelturm strömt es über die B 100 in die Muldeaue bei Friedersdorf und von da sofort wieder in die Mulde. In der Nacht zum 19. August 2002 wurde dafür auf 20 Meter Breite der Muldedamm geöffnet.