Alles paletti an Glascontainern? Nicht nur die Anwohner in Bitterfeld-Wolfen sehen die Sache kritisch

An der Containern in der Bitterfelder Mühlstraße haben sich schon Anfang 2024 die Flaschen gestapelt. Inzwischen hat sich viel getan, doch das Problem bleibt.

Wolfen/MZ. - Die Zustände an den Glascontainern in Bitterfeld-Wolfen haben das ganze Jahr 2024 hindurch die Gemüter bewegt. Selbst Anfang 2025 war Kritik an übervollen Großbehältern laut geworden – so im Ausschuss für Recht, Ordnung, Verkehr und Bürgeranfragen (ROVB). Dabei sind mehrfach Aussagen zu Zuständigkeiten getroffen worden, die aus Sicht des Landkreises inhaltlich nicht korrekt sind und für Verwirrung statt für Klärung sorgen.