Strafanzeige erstattet Alkoholisierter Mann tritt fremde Wohnungstür in Roitzsch ein – Verwechslung führt zu Polizeieinsatz

In Roitzsch kam es zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall: Ein stark alkoholisierter 43-Jähriger trat in der Nacht die Tür einer fremden Wohnung ein und setzte sich an den Küchentisch. Der Vorfall endete mit einer Strafanzeige – die Beteiligten kannten sich nicht.