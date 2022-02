Alarmanlage reißt Anwohner in Holzweißig aus dem Schlaf

Jemand versucht in ein Auto einzubrechen (Symbolbild)

Holzweißig/MZ - Ein Anwohner der Weststraße in Holzweißig ist am Mittwoch gegen 4 Uhr unsanft aus dem Schlaf gerissen worden. Ein lautes Geräusch, das von der Straße her kam, hatte ihn geweckt.

Auf der Suche nach der Ursache bemerkte der Mann dann, dass sich unbekannte Täter an einem VW zu schaffen gemacht und dabei die Alarmanlage des Fahrzeugs ausgelöst hatten. Er informierte die Polizei.

Die Scheibe der Fahrertür war durch die Täter eingeschlagen und aus dem Innenraum des Fahrzeugs eine Geldbörse mit Bargeld im unteren dreistelligen Bereich, Geldkarten und Ausweispapieren gestohlen worden, heißt es im Polizeibericht.