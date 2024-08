Eine Lunchbox aus dem Schulranzen hat ein Wolfen einen Gefahrguteinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Was hinter dieser lustigen Aktion der Kameraden zum Schulstart steckt.

„Alarm" wegen Gefahrgut in der Brotbüchse - Warum Feuerwehrmann im Schutzanzug vorrückt

Kurioser Feuerwehreinsatz in Wolfen

Wolfen/MZ. - Gefahrgut-Alarm in Bitterfeld-Wolfen. Gleich mehrfach musste die Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen am Sonntag zu Einsätzen in Verbindung mit Gefahrgut ausrücken.

„Besonders wurden diese durch eine starke Geruchsbelästigung erkennbar“. Das zumindest teilt die Feuerwehr auf ihren Seiten bei Facebook und Instagram mit. Auf dem Foto nähert sich ein Feuerwehrmann in voller Schutzmontur dem verdächtigen Objekt.

Inszenierte Gefahr am Gerätehaus

Doch nach dessen Erkundung konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Denn das „Gefahrgut“ entpuppte sich als volle Brotbüchse, die vor den Ferien im Schulranzen vergessene wurde. „Liebe Eltern, das ist ein freundlicher Hinweis“, schreibt die Feuerwehr augenzwinkernd zu diesem witzigen Post zum Schulstart. Die Gefahr war natürlich inszeniert.

Ausgedacht haben sich diesen Scherz Nico Kittler, Tobias Meier und Lena Pätz vom Presseteam der Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen. „Wir haben wegen einer anderen Sache telefoniert. Dabei fiel uns plötzlich ein: Wir haben ja gar nichts zum Schulanfang“, erzählt Kittler. Also habe man überlegt, wie das früher bei ihnen selbst zum Start des neuen Schuljahres so gewesen sei. Dabei entstand die Idee mit dem vergessenen Inhalt der Brotbüchse, der sechs Wochen lang vor sich hin schmorte und netsprechende Gerüche abgab.

Ein Warnschild am Schulrucksack macht die Gefahr augenzwinkernd deutlich. Die Brotbüche zeigt natürlich ein Feuerwehrauto. (Foto>: Feuerwehr/Lena Pätz)

Inszeniert wurde der Gefahrgut-Einsatz vor der Feuerwehr in Wolfen. Meier, selber Vater zwei Schulkinder, steuerte den Schulrucksack und die bunte Brotbüchse bei. Die zeigte ganz stilecht ein rotes Feuerwehrauto auf dem deckel.

Ein gelbes Warnschild mit Totenkopf wurde aufgestellt. Und dann kam plötzlich unerwartete Hilfe. Denn der zufällig anwesende Feuerwehrmann Raik Hausig war bereit, in den blauen Chemikalien-Übungsschutzanzug zu steigen. „Angenehm ist das bei diesen Temperaturen nicht“, sagt Kittler und dankt dem Kollegen. Denn das machte die ganze Fotoaktion erst so richtig packend. Das rot-weiße Absperrband war dann flugs gezogen. Danach schoss Lena Pätz die Fotos.

Internet-User sind begeistert

Sonntagabend ging die lustige Story online. Und wird zu einem der erfolgreichsten Posts der Wehr der letzten Monate. Allein auf Facebook wird er bist Montagmittag mehr als 100 Mal geteilt und freudig kommentiert. „Toll gemacht“, „Sehr gut“ und „Herrlich. Wer kennt es nicht“, schreiben die Nutzer. Eine Userin erzählt von vergessenen gekochten Eiern im Ranzen. Und auch Stolz schwingt mit: „Das ist unsere Feuerwehr“, lautet ein Kommentar. Das Team um Kittler freut sich, dass der Scherz so gut ankommt und wünscht „allen Kindern einen tollen Schulstart“.