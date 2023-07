AfD stellt mit Hannes Loth ersten Bürgermeister - 107 Stimmen mehr reichen zum Sieg

Raguhn-Jeßnitz/MZ - - Bei der Stichwahl in Raguhn-Jeßnitz hat Hannes Loth (AfD) die meisten Stimmen geholt. Er siegte gegen seinen parteilosen Kontrahenten Nils Naumann. Damit stellt die AfD den ersten hauptamtlichen Bürgermeister in Sachsen-Anhalt. Loth holte 51,1 Prozent der Stimmen. Am Ende wurde es noch einmal eng.

„Ich bin den Bürgern aus Raguhn-Jeßnitz sehr dankbar, die mich gewählt haben“, sagte Loth nach seinem Sieg. „Aber ich bin auch für die Bürger da, die noch nicht den Mut dazu hatten oder noch überzeugt werden müssen.“ Er sei zum Gespräch bereit. „Die Wahl entschieden haben vor allem die kommunalen Themen“, so Loth. Der Rückenwind aus der Bundespolitik sei aber nicht zu unterschätzen.

Wie erwartet lieferten sich die beiden Bewerber ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach der Auszählung von neun der elf Wahllokale wurde erstmals ein Zwischenergebnis veröffentlicht. Da hatte der AfD-Kandidat bereits mit einem Plus von 254 Stimmen vorn gelegen. Vor allem bei den Briefwählern konnte zwar Naumann dann noch einmal punkten. Doch das genügte letztlich nicht. Am Ende haben 107 Stimmen mehr für Loth die Bürgermeister-Wahl entschieden. Mit 61,5 Prozent lag die Wahlbeteiligung gut vier Prozentpunkte höher als im ersten Wahlgang.

Überregionales Interesse

Der Wahltag und vor allem das Ergebnis werden auch überregional stark beachtet. Medienvertreter berichteten von dem Urnengang, bei der Auszählung waren mehrere Fernsehteams, so von MDR, RTL und n-tv, vor Ort. Vor dem Büro des AfD-Kandidaten Hannes Loth versammeln sich zudem ab 18 Uhr erste Sympathisanten. Der Jubel war groß, als dessen Sieg gegen 19.40 Uhr feststand.

Da im ersten Wahldurchgang vor zwei Wochen keiner der vier angetretenen Kandidaten die absolute Mehrheit erreichte, kam es zur Stichwahl. Dort traten Hannes Loth von der AfD und Nils Naumann (parteilos), der Stadtratsvorsitzende von Raguhn-Jeßnitz, gegeneinander an.

Mehrere Fersehteams verfolgen in der Grundschule Raguhn die Stimmauszählung. (Foto: Thomas Schmidt)

„Die Wahl ging bislang ohne Probleme vonstatten“, sagte Stadtwahlleiterin Constance Mädchen-Vötig. Insgesamt sind zur Stichwahl laut Mädchen-Vötig 7.765 Einwohner stimmberechtigt. Vor zwei Wochen lag die Wahlbeteiligung bei gut 57 Prozent.

Zusatzdemo der AfD

Beide Kandidaten hatten bis zuletzt sehr aktiv um Wähler geworben, denn in Runde eins lagen zwischen Loth und Naumann lediglich 168 Stimmen. Die AfD hat am Freitagabend in Raguhn auf einer Wahldemonstration für ihren Kandidaten kräftig die Werbetrommel gerührt und am Samstag überraschend noch eine weitere Demo in Jeßnitz durchgeführt. Zudem gab es Unterstützung der Bundesspitze. Naumann hatte am Wochenende mehrere öffentliche Veranstaltungen besucht, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen und diese von sich zu überzeugen.