Erster AfD-Rathauschef in Deutschland Hannes Loth (AfD) über seinen Start als Bürgermeister von Raguhn-Jeßnitz

Seit September ist Hannes Loth Bürgermeister von Raguhn-Jeßnitz, der erste in Deutschland mit AfD-Parteibuch. Wie ist er in das Amt gestartet und wie geht es weiter in der Muldestadt? Und wie geht er mit dem großen öffentlichen Interesse um?