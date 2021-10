Achtjährige rennt zwischen zwei Autos auf die Straße - Skoda erfasst Mädchen

Blick in einen Rettungswagen.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch gegen 13.50 Uhr in der Bitterfelder Straße Am Gelben Wasser ein Kind verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, hatte das achtjährige Mädchen auf Höhe eines Imbisses die Straße betreten und wollte diese zwischen zwei Fahrzeugen überqueren, da die Autos vor dem Kreuzungsbereich Friedrichstraße verkehrsbedingt hielten. Dabei wurde sie allerdings von einem 28-jährigen Skoda-Fahrer erfasst, der von der Wittenberger Straße kommend in die Straße Am Gelben Wasser abgebogen war. Eine Kollision konnte nicht mehr verhindert werden.

Das Kind wurde mit leichten Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, wo es ambulant medizinisch versorgt wurde. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro