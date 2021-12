Acht Flaschen Schnaps im Wert von 200 Euro eingesteckt - Dieb in Bobbau gestellt

Bobbau/MZ - Alkoholische Getränke im Wert von circa 200 Euro wollte ein 37-Jähriger am Montag gegen 17 Uhr in einem Supermarkt in der Friedensstraße in Bobbau mitgehen lassen.

Laut Polizei versuchte er mit der Beute einen unbesetzten Kassenbereich zu durchqueren und wurde dabei von einem Ladendetektiv gestellt, der ihn bereits seit einiger Zeit beobachtet hatte. Die acht Flaschen des hochprozentigen Genussmittels musste er wieder abgeben.