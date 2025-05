Musik, Herz, Hilfe: „Splitter Kultour“ hat sich viel auf die Fahnen geschrieben. Das Konzert mit der Band „Vielleicht“ in Sandersdorf war ein besonderes. Und auch das letzte einer langen Reise.

Band-Gründung in Anhalt-Bitterfeld

Premiere für die Band „Vielleicht“ beim Splitter Kultourkonzert in der evangelischen Kirche Sandersdorf

Sandersdorf/MZ. - Wie lange wohl noch Spatzen von Dächern pfeifen? Die meisten saßen wohl am Montagabend in Sandersdorf und hatten dicke Backen, um kundzutun: „Die Sonne scheint“. Sogar am Nachthimmel über Sandersdorfs evangelischer Kirche St. Marien. Passend zum Anlass.