Das verwaiste Bahnhofsgebäude soll möglichst schnell zur modernen Schnittstelle werden für das Bioenergiedorf werden.

Der Bahnhof in Muldenstein fristet noch ein trauriges Dasein.

Muldenstein/MZ/uro. - Das seit Jahren ungenutzte Empfangsgebäude des Bahnhofs in Muldenstein hat einen neuen Besitzer. Im Rahmen einer Zwangsversteigerung hat sich die Gemeinde Muldestausee durchgesetzt. Das hat deren Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) bestätigt. Angaben zur Kaufsumme wurden indes nicht bekannt.