Viele Veranstaltungen machen am vorletzten Septemberwochenende Lust auf den Spätsommer - mit Musik, Apfelkuchen und einem Jahrestag in Reuden.

Veranstaltungen am 20. und 21. September

Der Apfel steht im Mittelpunkt eines großen Festes am Arboretum in der Goitzsche.

Bitterfeld/MZ. - Das vorletzte Wochenende des Monats vom 21. bis zum 22. September lädt mit warmen Sonnenschein nochmals zu Ausflügen ein. Doch wohin soll es gehen? Die MZ hat einige Tipps zur Freizeitgestaltung.

Reuden: Im kleinen Ort wird doppelt gefeiert

Feste feiern ist das Motto am Samstag und Sonntag im Bitterfeld-Wolfener Ortsteil Reuden. Im Mittelpunkt stehen die 90 Jahre alte Ortsfeuerwehr und das vom Tierschutzverein Zörbig betriebene Tiergehege. Gefeiert wird an beiden Tagen ab 10 Uhr. Die Feuerwehr wartet mit einer Technikschau auf und lädt ab 13 Uhr zum großen Festumzug. Es folgen Tombola, Kinderbelustigung und ab 15 Uhr der Spaßwettbewerb der Feuerwehren. DJ Steve lädt ab 20 Uhr zum Tanz ins Festzelt ein. Am Sonntag startet das Feuerwehr- und Tiergehegefest mit einem Frühschoppen. Ab 11 Uhr spielen die Uhus des Musikvereins Sandersdorf. Im Programm folgen die Fuhnesänger, der Faschingsklub Thalheim und das Tanzwerk. Im Tiergehege gibt es Kalle, Kuchen, Kinderspiel und eine Hüftburg.

Brehna: Kleiderbörse geht in die nächste Runde

Bereits zum zwölften Mal wird am Samstag die mittlerweile zur Tradition gewordene Kinderkleiderbörse in Brehna im Kultur- und Sportzentrum durchgeführt. Es werden gebrauchte und gut erhaltene Kindersachen, Spielzeuge, Kinderwagen, Autositze und vieles mehr zu günstigen Preisen und passend zur Saison angeboten. Der Andrang wird inzwischen jedes Mal größer. Und auch die Plätze für der Anbieter sind oft innerhalb weniger Stunden vergeben. So kann die Initiatorin Sandra Nordt jedes Mal eine ansehnliche Summe als Spende für die Kindereinrichtungen an die Stadt übergeben. Die Börse wird wieder von 9 bis 13 Uhr geöffnet sein.

Bitterfeld: Ein ganzes Fest rund um den Apfel

Zu einem Apfelfest für die ganze Familie lädt die Bund-Stiftung am Sonntag von 14 bis 17 Uhr am Arboretum in der Goitzsche ein. Ein kleines Programm haben die Veranstalter dafür auch auf die Beine gestellt, es reicht vom Apfelsaft pressen über das Bauen von Nistkästen bis hin zu Spielen rund um den Apfel. Und natürlich darf auch leckerer Apfelkuchen nicht fehlen, die ein oder andere Überraschung wartet auf die großen und kleinen Gäste.

Wolfen: Zu Fuß auf den Spuren der Insekten

Tagfalter, Laufkäfer, Libellen und Heuschrecken stehen am Samstag wieder im Fokus einer Exkursion zur Erfassung der Insektenfauna. Diesmal sollen im Auenrestwald „Wolfener Busch“ die Tiere beobachtet und schriftlich erfasst werden. Spontane Interessenten können sich um 10 Uhr am Bahnhof Wolfen der etwa vierstündigen Exkursion anschließen. Man sollte auf wetterfeste Kleidung und entsprechend angemessenes Schuhwerk achten. Zudem empfiehlt es sich, Rucksackverpflegung mitzunehmen.

Wolfen: Musikschule ist mit Konzert zu Gast

Die Kirchgemeinde Wolfen lädt am Samstag um 17 Uhr zu einem „Konzert zum Sommerausklang“ mit Schülern und Lehrern der Musikschule „Gottfried Kirchhoff“ Bitterfeld-Wolfen in die Evangelische Johanneskirche Wolfen, Leipziger Straße 81, ein. Das letzte Konzert der Musikschule fand hier 2015 statt, umso größer ist nun die Freude, dass die Musikschule wieder mit einem Konzert vor Ort präsent sein wird. Neben solistischen Beiträgen werden auch Ensembles in verschiedenen Instrumentierungen sowie das Gitarrenquartett und das Cellotrio mit Kompositionen aus der Zeit der Renaissance bis hin zu folkloristischen und zeitgenössischen Klängen zu hören sein. Der Eintritt ist frei, der Eingang barrierefrei und bei Bedarf wird auch geheizt.