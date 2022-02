76-Jährige vor Sparkassen-Filiale in Bitterfeld beraubt - Täter erbeuten 1.000 Euro

Die Sparkassen-Filiale in der Bitterfelder Lindenstraße.

Bitterfeld/MZ - Bei einem Handtaschenraub vor einer Sparkassen-Filiale in der Bitterfelder Lindenstraße haben zwei Täter am Donnerstag gegen 10.30 Uhr ein Handtasche und etwa 1.000 Euro erbeutet. Das hat die Polizei mitgeteilt - und sucht nun nach Zeugen der Tat.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei hatte sich eine 76-jährige Frau gegen 10.30 Uhr auf dem Fußweg auf Höhe der Sparkasse aufgehalten, als ihr plötzlich von hinten ein Mann die Handtasche entriss. Der Täter sei dann durch einen schmalen Durchgang in Richtung eines Innenhofes hinter der Filiale gerannt. Dort habe eine weitere Person gestanden. Beide seien dann zusammen vom Innenhof in Richtung Mittelstraße geflüchtet. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ergebnislos. Auch ein Spürhund konnte nicht weiterhelfen.

Der Täter war nach Angaben der Polizei etwa 20 bis 30 Jahr alt, etwa 1,70 Meter groß und von kräftiger Gestalt. Er hatte eine dunkle Jacke, Hose und Mütze getragen. Die Person auf dem Innenhof hatte ebenfalls dunkle Kleidung an, soll jedoch von schlankerer Statur als der Täter gewesen sein.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Donnerstagvormittag Tat oder Täter beobachtet haben. Vor allem eine Frau, die etwa 60 bis 70 Jahre alt ist, dunkle Haare hat und mit einer hellen Jacke bekleidet war. Sie soll neben der Bankfiliale auf Höhe des Durchgangs zum Innenhof gestanden haben.

Die Polizei bittet Zeugen sich beim Revierkommissariat in Bitterfeld-Wolfen unter der Telefonnummer (03493) 301-290 zu melden oder sich per Mail an rk-btf@polizei.sachsen-anhalt.de zu wenden.