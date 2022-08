75.000 Euro Geldsegen für Anhalt-Bitterfelds Hilfsorganisationen

Bitterfeld/MZ - Von früh bis spät sind sie im Einsatz - ob bei Katastrophen wie Überflutungen und Waldbränden oder wenn einzelne Bürger aus Notsituationen gerettet werden müssen. Nun wurde dieser Einsatz finanziell gewürdigt. Landrat Andy Grabner (CDU) hat am Dienstagnachmittag in Bitterfeld Zuwendungsbescheide in Höhe von insgesamt 75.200 Euro an im Landkreis Anhalt-Bitterfeld tätige Hilfsorganisationen überreicht.

Insgesamt acht Organisationen wurden finanziell unterstützt. Der Kreisverband Bitterfeld-Zerbst/Anhalt des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) erhielt eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 27.750 Euro, während der Köthener DRK-Verband 11.850 Euro und der Zerbster DRK-Verband 7.500 Euro bekamen.

Die Bitterfeld-Wolfener Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft kann sich über 6.300 Euro zur Unterhaltung der Wasserrettung freuen. Der Köthener Verein für Sanitätswesen wurde mit 3.500 Euro und der Malteser Hilfsdienst in Köthen mit 3.100 Euro gefördert. Die jeweiligen Verbände sollen damit konkrete Fachdienste oder Sondereinsatzgruppen unterstützen. Das „Ehrengeschenk des Landrates“ erhielt zudem Gregor Ulrich vom Verein für Sanitätswesen in Köthen.

Doch auch die Kameraden der Feuerwehr gingen nicht leer aus. Weitere 3.654 Euro gingen an den Feuerwehrverband Köthen-Zerbst/Anhalt. Der Feuerwehrverband Anhalt-Bitterfeld erhielt eine Zuwendung in Höhe von 2.345 Euro sowie weitere Unterstützung in Höhe von 3.200 Euro für die Ausrichtung eines Kreisjugendfeuerwehrtages und die Anschaffung von Mitteln für die Kinder- und Jugendfeuerwehren.

„Ich bedanke mich natürlich an erster Stelle für die geleistete Arbeit, für das Engagement“, sagte Grabner. „Ohne Sie, und da bitte ich ausdrücklich den Dank an alle Mitglieder und Kameraden weiterzugeben, würden wir bei bestimmten Situationen nicht klarkommen“, so der Landrat.