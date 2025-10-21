Eine 68-Jährige ist am Montag in einem Supermarkt in der Dessauer Allee in Wolfen bestohlen worden. Mit Folgen.

Wolfen/MZ. - Eine 68-Jährige ist am Montag gegen 15 Uhr während ihres Einkaufs in einem Supermarkt in der Dessauer Allee in Wolfen bestohlen worden.

Dreiste Diebe hatten es nach Angaben der Polizei auf ihre Geldbörse abgesehen, die die Seniorin in ihrem Trolley verstaut hatte. Erst an der Kasse bemerkte sie das Fehlen des Portemonnaies samt Ausweis, Bankkarte und einem Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich.

Damit sollte es jedoch noch nicht genug sein. Als die Frau nur wenig später die Geldkarte sperren lassen wollte, wurde ihr mitgeteilt, dass die Täter bereits auf ihr Konto zugegriffen und etwa 800 Euro erbeutet hatten. Die Dame wandte sich sofort an die Polizei und erstattete Strafanzeige.

Um Langfingern keine Gelegenheit zu bieten, wird empfohlen, Geldbörsen in verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper zu tragen. Sollte es dennoch zu einem Taschendiebstahl gekommen sein, rät die Polizei, umgehend eine Anzeige zu erstatten und die Bankkarten sperren zu lassen.