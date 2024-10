Bei einem Brand eines Lkw kurz vor der A-9-Abfahrt Brehna/Halle ist am Dienstag, 22. Oktober, ein Schaden von 60.000 Euro entstanden. Die A9 konnte erst am Abend wieder vollständig freigegeben werden.

Wolfen/MZ. - Bei einem Brand eines Lkw kurz vor der A-9-Abfahrt Brehna/Halle ist am Dienstag, 22. Oktober, ein Schaden von 60.000 Euro entstanden. Das hat am Dienstag der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau mitgeteilt. Die A9 konnte erst am Abend wieder vollständig freigegeben werden.

Das Feuer war gegen 10.45 Uhr auf der A 9 zwischen den Anschlussstellen Wolfen und Halle in Fahrtrichtung München ausgebrochen. Der 54-jährige Fahrer des Volvo-Sattelzuges konnte sein Fahrzeug noch auf den rechten Seitenstreifen lenken und sein Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Der Mann blieb unverletzt.

Die A 9 musste von 10.55 Uhr bis 12.05 Uhr voll gesperrt werden. Nachdem die Löscharbeiten der Feuerwehr beendet waren, konnte der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Die Ölwehr beendete erst gegen 20.15 Uhr ihre Arbeiten. Bis dahin war die Autobahn teilgesperrt. Die Sattelzugmaschine wurde abgeschleppt.