Pouch/Bitterfeld/MZ. - Die Bilanz des Goitzsche Klinikums in Bitterfeld fällt nach dem Spring Break-Festival weitestgehend positiv aus. So wurden laut Sprecher Bernhard Spring von Donnerstag bis Montag 56 Besucher des Festivals in der Notaufnahme des Klinikums versorgt. Angesichts von bis zu 25.000 auf der Halbinsel Pouch feiernden Personen war man im kommunalen Krankenhaus auf einen größeren Bedarf eingestellt und hatte auch das Personal aufgestockt. Das Festival war am Sonntagabend zu Ende gegangen.

