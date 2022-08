33-Jähriger muss nach Polizeikontrolle in Bitterfeld für zehn Tage in Haft

Die Bundespolizei hat am Wochenende in Bitterfeld einen 33-Jährigen festgenommen. Zuvor hatte er eine Geldstrafe nicht begleichen, weshalb gegen ihn ein Haftbefehl eröffnet worden ist.

Ein Mann in Handschellen (Symbolbild)

Bitterfeld/MZ - Die Bundespolizei hat am Wochenende einen 33-Jährigen am Bitterfelder Bahnhof einer Personenkontrolle unterzogen und ihn anschließend ins Gefängnis gebracht. Gegen ihn war am 12. August ein Haftbefehl erlassen worden.

Am Samstag, gegen, 13.50 Uhr, hatten die Beamten den 33-jährigen Deutschen am Bitterfelder Bahnhof gestoppt. Bei einer Überprüfung im Fahndungssystem kam der Haftbefehl zum Vorschein, der von der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau erlassen worden war. Zuvor war der Mann vom Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen wegen einer Ordnungswidrigkeit zu einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro verurteilt worden.

Da er den Betrag bislang nicht beglichen noch die Ersatzfreiheitsstrafe von zehn Tagen angetreten hatte, kam es zum Haftbefehl. Auch vor Ort konnte er den Betrag nicht begleichen und wurde deshalb an die Justizvollzugsanstalt Halle übergeben.