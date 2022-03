32-Jährige schwer verletzt - Pkw überschlägt sich auf A9 zwischen Wolfen und Brehna

Wolfen/MZ - Auf der Autobahn 9 zwischen Wolfen und Brehna hat sich am Montagmorgen das Auto einer 32-Jährigen überschlagen. Die Frau kam anschließend mit schweren verletzungen ins Krankenhaus. Die Autobahn war anschließend voll gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war die Ford-Fahrerin kurz vor 7 Uhr in Fahrtrichtung München auf der Mittleren Spur unterwegs, als sie nach rechts abkam und mit einem Lkw kollidierte. In der Folge geriet der Pkw ins Schleudern, überschlug sich und kam schließlich entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen. Befreit wurde die 32-Jährige aus dem Wrack von zwei Feuerwehrkameraden, die zufälig auf dem Weg zur Arbeit voreifuhren. Der Rettungsdienst brachte die 32-Jährige schließlich in eine Klinik.

Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten war die A9 bis etwa 8.30 Uhr gesperrt.