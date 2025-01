Anhalt-Bitterfeld/MZ. - Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist ein 70-jähriger Mann auf Telefonbetrüger hereingefallen und hat so eine fünfstellige Summe verloren.

Der Mann hatte am Mittwochnachmittag, 8. Januar, einen Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin erhalten. Die Frau teilte dem Senior mit, dass aus dem Ausland unberechtigte Buchungen von seinem Konto vorgenommen werden sollen. Um dies zu verhindern, sollte der Mann die Zugangsdaten seiner Bankverbindung preisgeben. Was er dann auch tat. Mit diesen Daten ergaunerte sich die Betrügerin dann allerdings eine Geldsumme in Höhe von 32.000 Euro. Nachdem dem Mann die Täuschung bewusst wurde, erstattete er noch am selben Tag Strafanzeige.

Die Polizei empfiehlt, in keinem Falle persönliche Daten oder Kontozugänge am Telefon preiszugeben, sondern beim leisesten Verdacht das Gespräch unverzüglich zu beenden. „Ein gesundes Maß an Misstrauen schützt vor Betrügern, so ein Polizeisprecher.