Spezialgeschäft in Wolfen 30 Jahre „Petri Heil!“: Warum Dieter Röhnicke sein Angelgeschäft auch mit 66 Jahren weiter betreibt

Dieter Röhnicke führt seit 30 Jahren ein Angelfachgeschäft in Wolfen und hat etwa eine halbe Millionen Teile an Zubehör in seinem Laden.