3.000 Euro Schaden: Wieder Unfall an Säurekreuzung in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Eine Gesamtschadenshöhe von 3.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 18 Uhr an der Säurekreuzung in Bitterfeld ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 76-jähriger Dacia-Fahrer auf der B183 aus Richtung Wolfen kommend und bog an besagter Kreuzung nach links in Richtung Bitterfeld ab.

Im Kurvenbereich wechselte er allerdings den Fahrstreifen und kollidierte dabei mit dem VW einer 24-Jährigen. Verletzt wurde laut Polizei glücklicherweise niemand.