3.000 Euro Schaden: Feuerwehr muss Brand nahe der Bahngleise in Bitterfeld löschen

Brand in der Bitterfelder Zeppelinstraße

Bitterfeld/MZ - Im Bereich der Bitterfelder Zeppelinstraße ist es am Sonntagabend in einem leerstehenden Gebäude in der Nähe der Bahngleise zu einem Brand gekommen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren gegen 18.45 Uhr alarmiert worden. Vor Ort stand laut Polizei Müll in Brand. Durch die Flammen ist das Gebäude weiter beschädigt worden - der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Zur Brandursache konnten die Ermittler am Montagvormittag noch keine Angaben machen.