288 Corona-Fälle am Wochenende in Anhalt-Bitterfeld - Inzidenz derzeit ohne Aussagekraft

Anhalt-Bitterfeld/MZ - Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wurden am vergangenen Wochenende 288 neue Corona-Fälle festgestellt. Das hat Sprecher Udo Pawelczyk am Montag mitgeteilt. Aktuell seien im Landkreis 1.651 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Die meisten Neu-Infizierten hat es in Zerbst (54), Köthen (40) und im Südlichen Anhalt (36) gegeben.

Der vom Robert Koch-Institut in Berlin ermittelte Inzidenzwert lag am Montag bei 283 - und entspricht dem Wert vom Freitag. Aussagekräftig ist der nicht. „Am Wochenende wurden keine Zahlen an das RKI übermittelt“, räumte der Landkreis in einer Pressemitteilung selbst ein. „Der tatsächliche Wert dürfte deutlich höher liegen.“ Das Corona-Dashboard der „Zeit“, die eigene Daten ermittelt und auswertet, sah den Landkreis Anhalt-Bitterfeld am Montag bei einer Inzidenz von 716,2.

Gegenwärtig werden im Landkreis Anhalt-Bitterfeld 14 Corona-Personen intensivmedizinisch behandelt. Fünf Personen werden beatmet. Laut DIVI-Intensivregister gibt es im Landkreis Anhalt-Bitterfeld 33 Intensivbetten. Insgesamt sind davon 21 belegt.