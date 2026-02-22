Der Oberarzt und Schwestern der Zörbiger Klinik treffen sich fast drei Jahrzehnte nach deren Auflösung. Der „Gipfel“ soll zukünftig zweimal im Jahr stattfinden. Was die Truppe so besonders macht.

28 Jahre nach der Auflösung - HNO-Team der Zörbiger Klinik feiert ein spezielles Wiedersehen

HNO-Treffen in Zörbig anlässlich des Denkmaltages: Im Hintergrund Dr. Hans-Werner Trummel mit einem Bild des früheren Direktors Dr. Bögel.

Zörbig/MZ. - Wir sind die Alten, wir kommen jetzt öfter! Bereits vor 28 Jahren wurde die Hals-Nasen-Ohren-Klinik in Zörbig geschlossen. Selbst das Gebäude – eine ehemalige Fabrikanten-Villa im Mühlweg – steht nicht mehr. Doch der gute Ruf der Einrichtung hallt bis heute nach.