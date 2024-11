Familie Kohl aus Wolfen-Steinfurth organisiert seit 24 Jahren die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ und bringt mit kleinen Gaben große Freude in die ärmsten Regionen der Welt. 33.000 Pakete wurde von ihr schon verschickt. 2024 sollen wieder einige dazu kommen.

Bei der Pack-Party in Greppin können Freiwillige gemeinsam Päckchen packen und bedürftigen Kindern ein Stück Hoffnung schenken.

Wolfen/MZ. - Seit 2001 ist die Familie Kohl aus Wolfen-Steinfurth eine verlässliche Sammelstelle für die Kinderhilfsaktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Die Initiative hat es sich zur Aufgabe gemacht, bedürftigen Kindern weltweit eine Weihnachtsfreude zu bereiten.

Mit viel Engagement und Herzblut setzen sich Frauke und Michael Kohl jedes Jahr dafür ein, dass Kinder in Ländern wie Rumänien, Bulgarien und der Mongolei ein Geschenk in Händen halten können. Über 33.000 Päckchen sind bereits von Wolfen-Steinfurth aus auf die Reise gegangen – jedes einzelne gefüllt mit liebevoll ausgewählten Geschenken, die Hoffnung und Freude schenken.

Um möglichst viele Menschen zur Unterstützung zu gewinnen, findet am Mittwoch, 13. November, ab 16 Uhr im Kinder- und Jugendfreizeittreff in Greppin eine Pack-Party statt. Diese Veranstaltung bietet die Gelegenheit, gemeinsam Schuhkartons zu packen, sich auszutauschen und den Geist der Weihnacht mit anderen zu teilen.

Freiwillige Helfer sind eingeladen, ihre Zeit und Kreativität einzubringen. Frauke Kohl erklärt: „Jeder gefüllte Schuhkarton bedeutet ein Kinderlächeln – es ist so einfach, Freude zu schenken und einen positiven Unterschied zu machen.“ Die Pack-Party richtet sich an Familien, Freunde und Einzelpersonen, die einen Teil ihrer Zeit in den Dienst der guten Sache stellen möchten.

Viele fleißige Beteiligte sammeln alljährlich und spenden zugleich, wie zahlreiche Vereine, Firmen und viele Privatleute. Foto: Thomas Schmidt

Für Familie Kohl beginnt Weihnachten bereits im November. Die heimische Garage im Triftweg 11 verwandelt sich dann in eine Weihnachtswerkstatt. Hier werden alle abgegebenen Schuhkartons geprüft und sortiert. Jeder einzelne Karton wird geöffnet, kontrolliert und bei Bedarf ergänzt, um sicherzustellen, dass er den Zollvorgaben entspricht. Für Frauke Kohl ist diese Arbeit eine Herzensangelegenheit: „Es ist uns wichtig, dass die Geschenke den Kindern nicht nur Freude bereiten, sondern ihnen auch in ihrem Alltag helfen. Deshalb achten wir besonders darauf, dass die Inhalte nützlich und altersgerecht sind.“

Die Päckchen sollten je nach Geschlecht und Altersgruppe (2 bis 4, 5 bis 9 und 10 bis 14 Jahre) mit Geschenken wie Kleidung, Spielzeug, Hygieneartikeln und Schulmaterialien befüllt werden. Auch eine persönliche Nachricht oder ein Foto des Absenders wird gerne hinzugefügt, um den Kindern in Not ein Gefühl der Nähe zu vermitteln. Gleichzeitig wird darauf geachtet, dass keine zerbrechlichen oder flüssigen Gegenstände enthalten sind, um Verzögerungen zu vermeiden.

Abgabemöglichkeiten

Die fertigen Schuhkartons können bis zum 18. November bei der Familie Kohl oder bei weiteren Annahmestellen, darunter die Familie Degen in Raguhn-Jeßnitz oder die Stadtapotheke in Bitterfeld, abgegeben werden. Neben den materiellen Spenden wird zudem um einen Beitrag von zehn Euro gebeten, um die Transportkosten zu decken. „Es ist uns ein Anliegen, dass jeder Karton sicher und wohlbehalten bei den Kindern ankommt. Die finanzielle Unterstützung der Spender hilft uns dabei, diese Kosten zu stemmen“, betont Michael Kohl. Der logistische Aufwand ist beachtlich, doch für die Kohls ist es der Einsatz wert, um Kindern in ärmeren Regionen eine Freude zu machen.

Interessierte finden weitere Informationen unter www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton.