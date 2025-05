Nach zwei Jahren Bauzeit ist das neue Gerätehaus der Ortswehr „Fuhnetal“ in Betrieb. Warum der Neubau nötig war – und was für Schortewitz geplant ist.

Salzfurtkapelle/MZ. - Der Bürgermeister lässt nichts anbrennen und greift zum Weihwasser. „Leider hat sich heute kein Priester gefunden, also haben wir uns gedacht: Wenn ein Amerikaner Papst werden kann, kann auch ein Bürgermeister den Segen sprechen“, sagt Matthias Egert (CDU) – und macht dann genau das. Ein Gebet und ein paar Spritzer geweihtes Wasser auf Halle und Fahrzeuge später ist es am Nachmittag des 10. Mai 2025 in Salzfurtkapelle soweit: Das neue Gerätehaus der Ortsfeuerwehr „Fuhnetal“ ist offiziell übergeben worden. Damit fand der 2020 erfolgte Zusammenschluss der Wehren in Salzfurtkapelle und Wadendorf ein neues Domizil.