Kinder entdecken die Natur „Wir haben den besten Arbeitsplatz der Welt“: Den Waldkindergarten in Dessau gibt es seit 20 Jahren

Vor 20 Jahren wurde der Waldkindergarten Dessau gegründet und wird vom gleichnamigen Verein getragen. Was ihn so besonders macht und was Kinder, Eltern und Mitarbeiter schätzen und wie junge Leute ihn unterstützen können.