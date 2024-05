Am 15. und 16. Juni werden etwa 150 Karate-Sportler zur Weltmeisterschaft erwartet. Was konkret geplant ist.

150 Weltklasse-Sportler erwartet - Was bei der Karate-WM im Juni in Sandersdorf geplant ist

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sandersdorf/MZ. - Eine Weltmeisterschaft in Sandersdorf: Keine alltägliche Angelegenheit, so viel ist sicher. Doch was können Besucher am 15. und 16. Juni in der Ballsporthalle erwarten und wie laufen die Vorbereitungen?