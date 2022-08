14.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall an Ampel in Friedersdorf

Ein Lkw ist in Friedersdorf auf einem Pkw aufgefahren. Dabei ist es zu erheblichem Sachschaden gekommen.

Friedersdorf/MZ - Auf der Bundesstraße 100 in Friedersdorf hat sich am Montag gegen 12 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei kamen dort ein 40-Jähriger mit einem VW und ein 30-jähriger Lkw-Fahrer eines Mercedes-Benz in dieser Reihenfolge aus Richtung Mühlbeck.

An einer Ampelanlage musste der 40-Jährige sein Fahrzeug verkehrsbedingt halten, der andere Mann fuhr auf. An den Fahrzeugen entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro.