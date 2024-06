Große Aufregung hat es am Montag in Jeßnitz gegeben.

13.000 Euro Schaden bei Feuer - Ford brennt in der Bärgasse in Jeßnitz völlig aus

Jeßnitz/MZ. - Große Aufregung hat es am Montag in Jeßnitz gegeben. Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld am Dienstag mitteilte, nahmen Anwohner gegen 23.30 Uhr in der Bärgasse einen Feuerschein wahr. Beim näheren Hinsehen stellte sich heraus, dass ein geparkter Ford in Flammen stand. Schnell griffen die Anwohner zum Telefon.

22 Kameraden umliegender Feuerwehren waren mit drei Fahrzeugen zur Brandbekämpfung im Einsatz. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Schadensumfang wurde von der Polizei mit rund 13.000 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.