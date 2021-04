111 neue Infektionen über das Wochenende in Anhalt-Bitterfeld - Pflegeheime und Schulen im Fokus

Anhalt-Bitterfeld - Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat 111 neue Corona-Infektionen über das Wochenende festgestellt. Den starken Anstieg der letzten Tage führt man unter anderem auf ein verstärktes Infektionsgeschehen in Gemeinschaftseinrichtungen zurück.

So gelten derzeit 446 Personen als aktiv infiziert, mit 156 die meisten davon in Bitterfeld-Wolfen. Erst dann folgen Sandersdorf-Brehna (50), Köthen (47) und Zörbig (42). Auf den Intensivstationen werden derzeit noch elf an Covid-19 erkrankte Personen behandelt, zwei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Die meisten Neuinfektionen gab es in den vergangenen Wochen in Pflegeeinrichtungen. So seien im April allein 59 Neuinfektionen darauf zurückzuführen. Hinzu kamen zwischen 9. und 19. April 51 Neuinfektionen in sechs Kindereinrichtungen und 20 Schulen.

Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn 5.598 Menschen aus Anhalt-Bitterfeld nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Ein aktueller Inzidenzwert kann derzeit aufgrund eines Softwareproblems nicht ausgewiesen werden. (mz)