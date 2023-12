Das Städtische Kulturhaus in Wolfen war bei der Benefizveranstaltung „Tausend Sterne sind ein Dom“ gut besucht. Stargast Wolfgang Ziegler und regionale Künstler begeistern die Gäste. Warum es nicht nur um Unterhaltung ging.

1.750 Euro für den Phönix - Wie der Wolfener Jugendclub den Erlös einer Gala verwenden will

Benefizgala in Bitterfeld-Wolfen

Das Wolfener Ballett Ensemble entführte die Besucher der großen Gala der Amateurkunst in die faszinierende Welt des Tanzes.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolfen/mz. - Für den Vorsitzenden des Jugendvereins Phönix in Wolfen-Krondorf, Uwe Völke, war die Benefizgala „Tausend Sterne sind eine Dom“ im Städtischen Kulturhaus Wolfen nicht nur ein kultureller Höhepunkt, sondern auch ein finanzieller. Er konnte aus den Händen von Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) den Spendenscheck über 1.750 Euro entgegen nehmen. Damit ist die Sanierung des Daches vom Jugendtreff Phönix in Wolfen-Krondorf gesichert und eine Rückzahlung der 10.000 Euro Fördermittel des Landkreises vom Tisch (die MZ berichtete). „Jetzt kann es so richtig losgehen“, sagt Völke und bedankt sich bei allen Spendern und Helfern.