Kulturelles Highlight in Anhalt-Bitterfeld 1.500 Musikfans sind dabei: Rekordkulisse bei der Classic Sommernacht am Ufer der Goitzsche

70 Akteure ziehen am Wochenende 1.500 Musikfans in Bitterfeld in den Bann. Die mittlerweile sechste Auflage ist Geschichte und Teil davon geworden.