1.200 Euro Strafe nicht beglichen: 33-Jähriger muss vom Bahnhof Bitterfeld direkt ins Gefängnis

Der Bahnsteig in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Ein 33-Jähriger ist am Dienstag vom Bahnhof Bitterfeld direkt ins Gefängnis gefahren worden. Polizisten hatten am Vormittag die Personalien des Mannes kontrolliert und einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin aus dem November 2021 entdeckt.

So war der Deutsche am 28. Juli 2020 vom Amtsgericht Tiergarten wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Strafe von 1.200 Euro bzw. 40 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden.

Da er beides bislang nicht beglichen hatte - und auch vor Ort in Bitterfeld nicht begleichen konnte - ging die nächste Fahrt für ihn gegen 12 Uhr in die Justizvollzugsanstalt in Halle.