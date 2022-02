Bitterfeld/MZ - Hohen Stehlschaden haben Einbrecher in Bitterfeld hinterlassen. Wie die Polizei berichtet, drangen sie zwischen dem 1. und 8. Februar in eine Werkstatt ein, die sich auf einem Wohngrundstück in der Bismarckstraße befindet.

Aus dem Innenraum stahlen sie circa 1.000 Meter Kupferrohr, diverse Elektrokabel und einen Stromzähler. Die Schadenssumme bewegt sich um die 30.000 Euro.