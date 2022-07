1.000 Menschen bei AfD-Kundgebung in Bitterfeld - Polizei meldet drei Zwischenfälle

Rund 1.000 Personen haben am Montag in Bitterfeld gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Trotz eines weitgehend friedlichen Verlaufs meldet die Polizei mehrere Zwischenfälle - wegen „verfassungsfeindlicher Rufe“ gebe es nun einen Tatverdacht.

Bitterfeld/MZ/RMA - Zum vierten Mal in Folge haben sich am Montagabend Hunderte Personen an einer Kundgebung in der Bitterfelder Innenstadt beteiligt. Die Teilnehmer demonstrierten gegen Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht. Angemeldet hatte die Kundgebung die AfD.