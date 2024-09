Volleyball-1.Bundesliga 0:3-Niederlage wird für Bitterfeld-Wolfen zur Nebensache: Trainer Liu am Herz operiert

Gesundheitliche Probleme bei Trainer Chang Cheng Liu haben die 0:3-Niederlage des VC Bitterfeld-Wolfen am Sonntagabend bei der SVG Lüneburg in den Hintergrund rücken lassen. Liu musste nach dem Spiel in ein örtliches Krankenhaus.