Der Radweg soll auch an der Gartenanlage in Ilberstedt entlangführen.

Ilberstedt/Güsten/MZ. - Eine Strecke von etwas mehr als vier Kilometern ist für geübte Fahrradfahrer normalerweise ein Klacks. Vor allem dann, wenn sie gut ausgebaut ist. Doch momentan gibt es zwischen Ilberstedt und Güsten noch keine komfortable Verbindung und die Fahrt mit dem Fahrrad ist alles andere als ein Vergnügen. Doch das soll sich in Zukunft ändern, denn zwischen den beiden Orten soll schon bald ein Radweg gebaut werden. Die Pläne dazu sind in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses in Ilberstedt vorgestellt worden.